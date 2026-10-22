Рылов: пора убирать стереотип о том, что «Амур» только борется за плей-офф

Тренер «Амура» Яков Рылов высказался о задачах хабаровской команды на текущий сезон КХЛ.

– Если говорить глобально насчёт задач на этот сезон, каковы они – попасть в плей-офф?

– Это 100%, конечно. Но я считаю, что уже надо убирать этот стереотип о том, что «Амур» только борется за плей-офф и всё. У нас хорошая команда, хороший коллектив, мы должны биться не просто за попадание в кубковую восьмёрку, а проходить первый, второй раунд, в этом состоит наша задача. Всегда надо ставить перед собой максимальные задачи. Я всегда говорил и буду говорить, что всё здесь за счёт коллектива, за счёт команды, так выигрываются матчи и Кубки. Все работают на благо одной цели – и коллектив, и тренерский штаб, и персонал команды, — цитирует Рылова пресс-служба КХЛ.