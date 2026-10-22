«Давно такого не испытывал». Вратарь «Спартака» Иван Федотов отметил атмосферу в команде

Вратарь «Спартака» Иван Федотов заявил, что чувствует себя комфортно в клубе, и отметил благоприятную атмосферу в команде.

«Понимал свои сильные стороны, как могу помочь команде. После возвращения в Россию чувствовал себя хорошо, мне здесь всё знакомо и комфортно. В «Спартаке» хорошие быт и взаимодействие с ребятами, здесь хороший коллектив. Это залог успеха. Когда подписывал контракт, понимал, что это за команда и в какой хоккей играет. Ожидания были амбициозными от всего. На данный момент 80% этих ожиданий оправдались.

Многих ребят в «Спартаке» знал и ранее. Когда имеешь представление о ребятах, адаптация проходит проще. В первое время в «Спартаке» — как на сборах, так и на старте сезона — я получал удовольствие, улыбался, у самого возникало желание общаться, шутить. Я давно такого не испытывал. Это о многом говорит», — цитирует Федотова пресс-служба клуба.