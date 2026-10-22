Директор «Металлурга» высказался о поиске нового главного тренера для команды

Директор «Металлурга» Алексей Жлоба высказался о ситуации с поиском нового тренера. 18 октября «Металлург» объявил о расторжении контракта с Андреем Разиным по соглашению сторон. В тот же день тренер возглавил СКА.

«Мы официально всё объявим в ближайшее время. Пока я эти вопросы не комментирую, потому что сначала надо сделать, а потом уже комментировать. Говорить заранее не стоит, есть слишком много форс‑мажорных обстоятельств, которые могут повлиять. Список кандидатов у нас широкий. Это и североамериканские тренеры, и наши российские, и те россияне, которые работали или работают за океаном. Но всему своё время, решение будет, – цитирует Жлобу «Матч ТВ».