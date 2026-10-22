В Беларуси ждут приезда Александра Овечкина на мастер-класс

Президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко заявил, что с удовольствием поддержал бы проведение мастер-класса в стране нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. Ранее россиянин объявил, что нынешний сезон станет для него последним в НХЛ.

«Овечкин — такая величина, которая будет с радостью принята в любой стране, которая хоть что-то знает о хоккее. А что говорить про такую страну, как Беларусь, когда у нас хоккей — один из ведущих видов спорта. Поэтому мы с большим удовольствием ждём его», — приводит слова Лукашенко «РИА Новости».

41-летнему Овечкину осталось забросить 10 шайб, чтобы превзойти абсолютный рекорд Уэйна Гретцки по суммарному количеству голов (регулярные чемпионаты + плей-офф НХЛ).