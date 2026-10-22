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Защитник Фёдор Гордеев покинул «Сибирь»

Защитник Фёдор Гордеев покинул «Сибирь»
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Хоккейный клуб «Сибирь» расторг контракт с защитником Фёдором Гордеевым. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

«Фёдор выступал за нашу команду с сезона-2023/2024, провёл 129 матчей, забросил шесть шайб и отдал 18 передач. Благодарим Фёдора за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении команды.

«Сибирь» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 17 очками в активе. В следующей встрече новосибирский клуб встретится со СКА сегодня, 22 октября.

Напомним, 18 октября 2026 года «Сибирь» отправила Тейлора Бека и Фёдора Гордеева в список отказов.

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