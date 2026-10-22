Дмитрий Силантьев рассказал о своём состоянии после силового приёма от Панина

Нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев в телеграм-канале рассказал о своём состоянии после силового приёма от защитника «Салавата Юлаева» Григория Панина.

«Спасибо всем, кто писал и переживал! Слава богу, удалось избежать серьёзных травм. Понадобится некоторое время для восстановления — и скоро буду в строю», — написал Силантьев.

Напомним, в конце второго периода матча «Металлург» — «Салават Юлаев» (4:5 Б) Панин был удалён до конца матча за толчок Силантьева на борт. Нападающий магнитогорского клуба покинул лёд в сопровождении врачей.

В текущем сезоне Силантьев сыграл 18 матчей, в которых записал на свой счёт 6 (4+2) очков.