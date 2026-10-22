«Ситуация непростая». Президент КХЛ Алексей Морозов — о будущем «Лады»

Президент КХЛ Алексей Морозов в рамках форума «Россия — спортивная держава» прокомментировал ситуацию в тольяттинской «Ладе». Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что группа компаний «Полипласт» вышла из состава учредителей клуба из Тольятти. При этом он отметил, что финансовая стабильность «Лады» сохраняется.

«Ситуация непростая. Мы на следующей неделе запланировали встречу с руководством региона, поэтому будет прояснение. Но вы слышали заявление губернатора, что команда будет существовать и продолжит своё выступление. Поэтому мы надеемся, что всё будет хорошо, совместными усилиями мы найдём выход из сложившейся ситуации», — приводит слова Морозова ТАСС.