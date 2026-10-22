Защитник «Сибири» Диц: получать российское гражданство пока не планирую

Защитник «Сибири» Даррен Диц высказался об игре новосибирского клуба в текущем сезоне и рассказал, планирует ли он получать российское гражданство.

«Кризис на старте сезона? Мы немного отошли от нашего плана, нужно было время, чтобы понять, какая у нас команда и как должны выполнять тренерские задания.

Не думал, чтобы получить российское гражданство. Моя семья живёт в Казахстане. Конечно, люблю находиться, играть в КХЛ в России, но получение гражданства пока особо не рассматриваю», — приводит слова Дица Sport24.

В текущем сезоне 33-летний игрок обороны провёл 18 встреч, в которых записал на свой счёт 15 (5+10) очков.