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Генменеджер «Питтсбурга» подробно рассказал о ситуации с Бенжамином Кинделом в самолёте

Генменеджер «Питтсбурга» подробно рассказал о ситуации с Бенжамином Кинделом в самолёте
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Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Кайл Дубас подробно рассказал о ситуации с Бенжамином Кинделом, которому стало плохо во время перелёта команды.

«Во вторник, примерно через 10 минут после вылета команды из Солт-Лейк-Сити в Питтсбург, Киндел потерял сознание в самолёте. У него случился вазовагальный обморок. Во время полёта Бену дали кислород, он пришёл в себя, и было решено, что самолёт нужно посадить в Солт-Лейк-Сити.

Вчера Бену разрешили вернуться в Питтсбург. Сегодня он уже с командой, проходит лечение и дополнительные обследования. Мы внесём его в список травмированных игроков, разумеется, будем следовать очень строгим рекомендациям, чтобы обеспечить ему безопасное возвращение к тренировкам и играм. Это наша главная цель, от которой зависит его будущее и здоровье», — приводит слова Дубаса аккаунт NHL News на своей странице в социальной сети Х.

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