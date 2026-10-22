«Скорее всего, с ним расторгнут контракт». Н. Заварухин — о переводе Бека в список отказов

Бывший главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказал мнение относительно решения «Сибири» отправить канадского нападающего Тейлора Бека в список отказов.

«Очевидно, что, продлевая контракт с Беком в очередной раз, «Сибирь» рассчитывала на него как на лидера. Ведь он проводит в команде уже пятый сезон. Однако мы видим, что последний матч Тейлора за новосибирский клуб датирован 17 октября, где команда проиграла дома «Барысу» со счётом 0:1, видимо, эта игра стала последней каплей. Поэтому, конечно, не всегда увидишь иностранца, помещённого в список отказов, а впоследствии уже выступающего во Всероссийской хоккейной лиге. Однако имеем то, что имеем.

Очевидно, что Бек не молодеет. Парню 36-й год. Все знают его как игрока с высокими атакующими навыками, однако по игре в обороне, в равных составах, к нему есть вопросы. И сейчас можно заметить, что даже клуб высказывается касательно его физической формы и уровня мотивации. В частности, об этом сказал генеральный директор, упомянув проблемы с пахом и спиной. И в этом смысле можно понять руководителей «Сибири». Разумеется, они ожидали не той игры и не того отношения Бека непосредственно к своей работе.

Я допускаю, что это дисциплинарная мера, и есть вероятность, что Тейлора вернут в «Сибирь», однако, на мой взгляд, скорее всего, с ним расторгнут контракт, а он трудоустроится в другом клубе КХЛ», — цитирует Заварухина «Сила спорта».