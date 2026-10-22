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Дементьев: у Ларионова есть предложения по работе, но ему пока нужно прийти в себя

Дементьев: у Ларионова есть предложения по работе, но ему пока нужно прийти в себя
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Агент Алексей Дементьев, представляющий интересы бывшего главного тренера клубов КХЛ Игоря Ларионова, высказался о будущем специалиста после ухода из СКА.

— Увидим ли мы ещё когда‑нибудь Игоря Ларионова главным тренером?
— У Игоря Николаевича уже есть предложения, собираем информацию. Но он сказал, что пока нужно просто прийти в себя после прошлого места работы.

— Предложения от клубов КХЛ? Или, может, и за океаном его кто-то хочет видеть?
— Я бы не хотел конкретизировать, но предложения есть, — приводит слова Дементьева «Матч ТВ».

В воскресенье, 18 октября, СКА объявил о прекращении сотрудничества с Ларионовым по соглашению сторон.

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