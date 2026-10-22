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Александр Радулов внесён в список травмированных «Локомотива»

Александр Радулов внесён в список травмированных «Локомотива»
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Нападающий «Локомотива» Александр Радулов внесён в список травмированных, сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, Радулов не смог доиграть последний матч ярославского клуба. Команда встречалась с «Нефтехимиком» (0:1) 20 октября.

40-летний Радулов в нынешней регулярке сыграл 17 встреч, в которых забросил восемь шайб и отдал восемь результативных передач.

В текущем сезоне «Локомотив» провёл 17 матчей, в которых набрал 24 очка. Ярославский клуб занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «Локомотив» примет московское «Динамо». Игра состоится 23 октября.

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