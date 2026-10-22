Скончался финалист Кубка Стэнли в составе «Рейнджерс» Рон Дюгей

Финалист Кубка Стэнли в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» канадский нападающий Рон Дюгей скончался в возрасте 69 лет. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Рейнджерс» скорбят в связи с кончиной Рона Дюгея — одного из самых популярных игроков в истории клуба. Фирменный стиль катания Рона — с развевающимися на ходу волосами — приводил в восторг болельщиков на арене «Мэдисон Сквер Гарден», а его мастерство, упорство и харизма снискали ему любовь всех нью-йоркцев. Мы присоединяемся к хоккейному сообществу и выражаем соболезнования друзьям, родным и близким Рона в это тяжёлое время», — сказано в сообщении пресс-службы.

Дюгей большую часть карьеры в НХЛ провёл в «Рейнджерс» (1977-1983, 1986-1988). В составе команды он дошёл до финала Кубка Стэнли 1979 года, где клуб уступил в серии «Монреаль Канадиенс» (1-4). Всего в НХЛ он сыграл 864 матча и набрал 620 (274+ 346) очков, также выступал за «Детройт Ред Уингз», «Питтсбург Пингвинз» и «Лос-Анджелес Кингз».