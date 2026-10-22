Лучший бомбардир «Монреаля» текущего сезона Судзуки выбыл на 2-4 недели из-за травмы

Капитан «Монреаль Канадиенс» Ник Судзуки выбыл на срок от двух до четырёх недель из-за травмы верхней части тела. Об этом сообщила пресс-служба канадского клуба.

27-летний нападающий является лучшим бомбардиром «Монреаля» в текущем сезоне. В девяти матчах регулярного чемпионата НХЛ Судзуки набрал 12 очков — забил пять голов и отдал семь результативных передач.

Травма также прервёт серию Судзуки — до этого он провёл 546 матчей НХЛ подряд без пропусков. Форвард занимает второе место в лиге по продолжительности действующей серии непрерывного участия в играх. Лидер — защитник «Колорадо Эвеланш» Брент Бёрнс (1017).