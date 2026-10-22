Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин оштрафован за толчок Силантьева на борт

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод матча «Металлург» – «Салават Юлаев» (4:5 Б) и оштрафовал защитника уфимского клуба Григория Панина за толчок форварда магнитогорского клуба Дмитрия Силантьева на борт.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Салавата Юлаева» Григория Панина по п. 1.11.2 с. 29 дисциплинарного регламента КХЛ (толчок на борт) и подвергнуть его денежному штрафу», — сказано в сообщении КХЛ.

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