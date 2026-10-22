«Что-то произошло такое, что мы победили». Гришин — о матче с «Авангардом»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался о волевой победе над «Авангардом» (3:2) в Омске.

«Не знаю, что сказать по игре. Не самый наш лучший матч, но что-то произошло в третьем периоде такое, что мы победили. Больше сказать нечего. Мы не стали делать трагедии, что не получалось ничего в двух периодах, спокойно поговорили, вышли — и что-то начало получаться. Победы всегда дают положительные эмоции, главное, чтобы у нас не было самоудовлетворения», — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В следующей игре «Авангард» встретится в гостях с московским «Динамо» 26 октября. «Нефтехимик» 27 октября примет «Металлург».