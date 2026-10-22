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«Что-то произошло такое, что мы победили». Гришин — о матче с «Авангардом»

«Что-то произошло такое, что мы победили». Гришин — о матче с «Авангардом»
Комментарии

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался о волевой победе над «Авангардом» (3:2) в Омске.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Пономарёв (Якупов, Лажуа) – 03:51 (4x5)     1:1 Белозёров (Николишин, Жафяров) – 06:44 (5x5)     2:1 Ливо (Гуляев, Потуральски) – 24:13 (5x5)     2:2 Федотов (Пастухов, Артемьев) – 49:16 (5x5)     2:3 Бикмуллин (Пастухов) – 52:51 (5x5)    

«Не знаю, что сказать по игре. Не самый наш лучший матч, но что-то произошло в третьем периоде такое, что мы победили. Больше сказать нечего. Мы не стали делать трагедии, что не получалось ничего в двух периодах, спокойно поговорили, вышли — и что-то начало получаться. Победы всегда дают положительные эмоции, главное, чтобы у нас не было самоудовлетворения», — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В следующей игре «Авангард» встретится в гостях с московским «Динамо» 26 октября. «Нефтехимик» 27 октября примет «Металлург».