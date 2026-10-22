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Гришин: «Нефтехимик» вышел в большинстве на расслабленных булках — нас наказали

Гришин: «Нефтехимик» вышел в большинстве на расслабленных булках — нас наказали
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Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин после победы над «Авангардом» (3:2) в Омске высказался об игре нижнекамского клуба в начале встречи.

«Конечно, почувствовал, что в начале игры «Нефтехимик» не был похож на себя. Самое плохое, что вышли в большинстве на расслабленных булках. Бригада большинства как будто не собиралась возвращаться в оборону, нас наказали. Хорошо, что удалось сравнять в первом периоде. Наверное, была какая-то самоуверенность. Понимаем, что «Авангард» всегда начинает активно, у нас пока в начале игры действовать в их зоне не получается», — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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