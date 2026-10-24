Результаты матчей НХЛ на 24 октября 2026 года

В ночь с 23 на 24 октября прошли очередные матчи регулярного сезона-2026/2027 Национальной хоккейной лиги. Всего было сыграно две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 24 октября 2026 года:

«Чикаго Блэкхоукс» — «Монреаль Канадиенс» — 1:4;

«Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 6:3.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет «Эдмонтон Ойлерз» с 17 очками после 10 игр. Первую строчку на Востоке занимает «Каролина Харрикейнз», набрав 18 очков в 12 матчах.

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги начался 29 сентября 2026 года и завершится 10 апреля 2027 года. Плей-офф НХЛ начнётся в апреле и завершится финальной серией в июне.