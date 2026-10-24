Сегодня, 24 октября, пройдут семь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
Расписание матчей ВХЛ на 24 октября 2026 года (время московское):
13:00. «СКА-ВМФ» — «Рязань-ВДВ»;
13:00. «Звезда» — ХК «Калуга»;
13:00. «Динамо» СПб — АКМ;
15:00. «Молот» — «Омские Крылья»;
15:00. «Торос» — «Зауралье»;
16:00. «Ижсталь» — «Рубин»;
17:00. «Олимпия» — «Югра».
На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет АКМ, набравший 26 очков в 18 матчах. Второе место занимает «Нефтяник» с 26 очками после 17 встреч. Тройку замыкают «Омские Крылья» (26 очков в 16 играх).
В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.