Расписание матчей ВХЛ на 24 октября 2026 года

Сегодня, 24 октября, пройдут семь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 24 октября 2026 года (время московское):

13:00. «СКА-ВМФ» — «Рязань-ВДВ»;

13:00. «Звезда» — ХК «Калуга»;

13:00. «Динамо» СПб — АКМ;

15:00. «Молот» — «Омские Крылья»;

15:00. «Торос» — «Зауралье»;

16:00. «Ижсталь» — «Рубин»;

17:00. «Олимпия» — «Югра».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет АКМ, набравший 26 очков в 18 матчах. Второе место занимает «Нефтяник» с 26 очками после 17 встреч. Тройку замыкают «Омские Крылья» (26 очков в 16 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.