Расписание матчей МХЛ на 24 октября 2026 года

Сегодня, 24 октября, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. Всего запланировано шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 24 октября 2026 года (время московское):

9:00. «Сибирские Снайперы» — «Ирбис»;

10:00. «Омские Ястребы» — «Чайка»;

11:00. «Белые Медведи» — «Мамонты Югры»;

13:00. Академия СКА — «Крылья Советов»;

13:00. «Локо-76» — «Авто»;

13:00. «Красная Машина Юниор» — «Амурские Тигры».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 24 очками после 14 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Чайка», набравшая 18 очков после 12 матчей.

Регулярный чемпионат продлится до 22 марта 2027 года. В сезоне-2026/2027 команды сыграют равное количество матчей в регулярке: каждая проведёт по 54 игры: 27 на своём льду и 27 на площадке соперника. 25 марта на Западе и 26 марта на Востоке стартуют матчи плей-ин. Плей-офф пройдёт со 2 апреля по 24 мая 2027 года.