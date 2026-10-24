Главный тренер «Спартака» Жамнов рассказал, почему не играет Гальченюк

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов объяснил, почему в составе московского клуба отсутствует форвард Алекс Гальченюк.

«Отвечу коротко — пока что он проигрывает конкуренцию. Когда мы увидим, что он сильнее некоторых игроков, которые играют в составе, тогда мы его и увидим», — приводит слова Жамнова «РИА Новости Спорт».

Гальченюк перешёл в «Спартак» летом, подписав двухлетний контракт. В сезоне-2026/2027 Континентальной хоккейной лиги он провёл шесть матчей и набрал 3 (1+2) очка. 32-летний форвард пропустил три последние игры подряд.

Ранее Алексей Жамнов прокомментировал домашнюю победу над «Северсталью» со счётом 3:1.