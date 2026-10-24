Расписание матчей НХЛ в ночь с 24 на 25 октября 2026 года

В ночь с 24 на 25 октября пройдут очередные матчи регулярного сезона-2026/2027 Национальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно 12 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей НХЛ в ночь с 24 на 25 октября 2026 года (время московское):

20:00. «Филадельфия Флайерз» — «Анахайм Дакс»;

22:30. «Нью-Джерси Дэвилз» — «Лос-Анджелес Кингз»;

2:00. «Эдмонтон Ойлерз» — «Торонто Мэйпл Лифс»;

2:00. «Питтсбург Пингвинз» — «Нэшвилл Предаторз»;

2:00. «Оттава Сенаторз» — «Нью-Йорк Рейнджерс»;

2:00. «Бостон Брюинз» — «Сан-Хосе Шаркс»;

2:00. «Коламбус Блю Джекетс» — «Вегас Голден Найтс»;

2:00. «Сент-Луис Блюз» — «Каролина Харрикейнз»;

2:00. «Вашингтон Кэпиталз» — «Баффало Сэйбрз»;

4:00. «Юта Маммот» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»;

5:00. «Сиэтл Кракен» — «Миннесота Уайлд»;

5:00. «Калгари Флэймз» — «Детройт Ред Уингз».

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет «Эдмонтон Ойлерз» с 17 очками после 10 игр. Первую строчку на Востоке занимает «Каролина Харрикейнз», набрав 18 очков в 12 матчах.

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги начался 29 сентября 2026 года и завершится 10 апреля 2027 года. Плей-офф НХЛ начнётся в апреле и завершится финальной серией в июне.