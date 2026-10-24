Председатель ФХБ Богданович рассказал о работе по допуску на международную арену

Председатель Федерации хоккея Беларуси Александр Богданович рассказал о работе по допуску сборных Беларуси и России на международную арену.

— Можно ожидать, что за этим допуском ваших юношеских сборных в ближайшем будущем последуют решения по российским и остальным белорусским сборным?

— Конечно. Мы с ФХР вместе работаем над возвращением. И делаем всё возможное, чтобы добиться участия наших команд. Конечно, в каждой стране, где проводятся чемпионаты мира, есть свои нюансы. Но мы уверены, что наша работа рано или поздно приведёт к тому, что сборные Беларуси и России разных возрастов будут полноценно выступать на международных соревнованиях.

— Вы уже общались с новым президентом ИИХФ Францем Райндлем?

— Не забывайте, на том же конгрессе ИИХФ, на котором Райндль был избран президентом, также прошли выборы в совет организации. В неё избрался наш человек — представитель Беларуси Сергей Гончаров. Он знаком с Райндлем и уже с ним общался. Мы поддерживаем связь с представителями ИИХФ. Пока конкретных результатов нет, но мы последовательно идём к тому, чтобы наконец добиться возвращения всех наших хоккеистов на международные соревнования. И допуск наших юношей — только первый шаг в этом направлении, — приводят слова Богдановича «Известия».