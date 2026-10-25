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Рыбин — о Разине в СКА: Ларионов был чуть мягковат, теперь всё будет по-другому

Рыбин — о Разине в СКА: Ларионов был чуть мягковат, теперь всё будет по-другому
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Бывший хоккеист клубов КХЛ Максим Рыбин высказался о назначении Андрея Разина на пост главного тренера СКА и об уходе Игоря Ларионова из петербургского клуба.

«Разин особо не скрывает, что ему важно, чтобы в его командах были управляемые хоккеисты. Уже были слухи, что Сергей Плотников и Николай Голдобин могут уйти из СКА. Думаю, хоккей Ларионова уйдёт сразу, будут перестроения, другая философия – быстрый, атакующий, динамичный хоккей. Ларионов был чуть мягковат, из-за этого многое не получалось. Теперь всё будет по-другому», — цитирует Рыбина «Матч ТВ».

СКА под руководством Разина одержал одну победу в двух матчах.

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