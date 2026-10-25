«Команду бросает из стороны в сторону». Козлов — о нестабильности результатов «Салавата»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о нестабильных результатах команды в текущем сезоне.

— После нескольких поражений начался отрезок, на котором победы чередуются с неудачами. Как вы охарактеризуете то, что происходит с «Салаватом» примерно с конца сентября? Это трудно назвать полноценным кризисом, но стабильности в результатах точно нет. Как выходить из этой ситуации?

— Сейчас у нас такой отрезок чемпионата, когда команду бросает из стороны в сторону. Не хватает баланса. Нам не хватает травмированных ребят, которые были лидерами команды. Плюс сложилось такое расписание, что у нас было много выездных матчей. Сейчас мы вернулись с Дальнего Востока, с остановкой в Магнитогорске. В такой ситуации нужно просто продолжать работать. Завтра у нас будет день на подготовку, после чего предстоит матч с «Сочи». Нужно выходить на лёд и доказывать, что мы можем играть лучше, чем сегодня. Вот так я на это смотрю, — цитирует Козлова пресс-служба клуба.