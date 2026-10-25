«Рейнджерс» подписали контракт с 38-летним вратарём Джеймсом Раймером

«Нью-Йорк Рейнджерс» объявил о подписании однолетнего контракта с вратарём Джеймсом Раймером, сообщает пресс-служба клуба.

38-летний канадец провёл один матч за «Хартфорд» в АХЛ в нынешней регулярке, отразив 35 бросков и оформив шат-аут. В сезоне-2025/2026 он сыграл 14 матчей за «Оттаву Сенаторз», одержав семь побед при коэффициенте надёжности 2,42 и 88,6% отражённых бросков.

Всего за карьеру Раймер провёл в НХЛ 539 матчей за 16 сезонов в составе «Торонто», «Сан-Хосе», «Флориды», «Каролины», «Детройта», «Анахайма», «Баффало» и «Оттавы». «Торонто» выбрал Джеймса в четвёртом раунде драфта НХЛ 2006 года под общим 99-м номером.