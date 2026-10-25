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«Хотелось бы больше голов». Квартальнов — о сухой победе «Локомотива» над «Северсталью»

«Хотелось бы больше голов». Квартальнов — о сухой победе «Локомотива» над «Северсталью»
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов оценил победу с минимальным счётом в матче с «Северсталью» (1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 октября 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 0
Северсталь
Череповец
1:0 Елесин (Алексеев, Полунин) – 14:57 (5x5)    

«Интересная игра была. Нужно побольше голов, чтобы она ещё была интереснее. Нам пришлось тяжеловато. Мы заблокировали чуть побольше бросков, хорошо оборонялись. Есть момент – нужно улучшать в линии атаки, искать моменты. Два очка есть два очка. Мало голов? Хотелось бы больше голов. Нужно больше хотеть этих голов, идти в те точки, где шайба отскочит. Навер