«Хотелось бы больше голов». Квартальнов — о сухой победе «Локомотива» над «Северсталью»

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов оценил победу с минимальным счётом в матче с «Северсталью» (1:0).

«Интересная игра была. Нужно побольше голов, чтобы она ещё была интереснее. Нам пришлось тяжеловато. Мы заблокировали чуть побольше бросков, хорошо оборонялись. Есть момент – нужно улучшать в линии атаки, искать моменты. Два очка есть два очка. Мало голов? Хотелось бы больше голов. Нужно больше хотеть этих голов, идти в те точки, где шайба отскочит. Навер