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Андрей Разин рассказал, как отпраздновал свой день рождения на операционном столе

Андрей Разин рассказал, как отпраздновал свой день рождения на операционном столе
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Главный тренер СКА Андрей Разин рассказал, что в свой день рождения перенёс операцию. Тренеру исполнилось 53 года 23 октября.

– Сейчас уже, наверное, ни для кого не секрет, что у вас были проблемы со здоровьем. Вам надо было дать покой, врачи должны были вас поберечь? Или всё нормально?
– Как говорится, покой нам только снится. Я бы не хотел об этом говорить, но я перенёс операцию в свой день рождения. Кто-то думает: «Не дай бог день рождения в самолёте отпраздновать», а я на операционном столе отпраздновал. Но я уже восстановился, всё нормально, сегодня провёл раскатку, со здоровьем проблем нет, — цитирует Разина пресс-служба клуба.

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