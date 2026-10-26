Даути — об Овечкине: однажды мы просто сидели, пили пиво, и я тогда от души посмеялся

Защитник «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути высказался о решении капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина завершить карьеру в НХЛ после окончания нынешнего сезона.

– Александр Овечкин объявил, что нынешний сезон станет для него последним в НХЛ. Ваши команды выступают в разных конференциях, поэтому вы встречались не так уж часто, но, похоже, вам всегда нравились эти противостояния. Чего вам будет не хватать в играх против лучшего снайпера в истории НХЛ?

– Мне кажется, в молодости у нас было немало ярких противостояний. Я пытался его припечатать к борту, а он – меня. Бывало, он забивал гол, а бывало – мне удавалось сорвать его опасную атаку.

В общем за те 14 лет – или сколько прошло – что мы играли друг против друга, у нас сложилось своего рода увлекательное соперничество. Жаль, что он завершает карьеру. Будет не хватать его присутствия на льду.

По чему точно не буду скучать, так это по необходимости блокировать его броски в касание во время игры в меньшинстве. Но какая же у него карьера! К тому же он отличный парень. Однажды мы вместе проводили время на Матче звёзд. Просто сидели, пили пиво, и я тогда от души посмеялся. Он замечательный человек. Очень грустно, что он завершает карьеру, – приводит слова Даути сай