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Хохряков — о «Салавате Юлаеве»: у команды всё получится. Они попадут в плей-офф и пошумят

Хохряков — о «Салавате Юлаеве»: у команды всё получится. Они попадут в плей-офф и пошумят
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Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Пётр Хохряков высказался по поводу игры уфимской команды в нынешнем сезоне Фонбет КХЛ.

«В первую очередь хочется пожелать команде удачи. Во-вторых, несмотря на некоторые трудности, видно, что ребята работают, бьются и стараются в каждом матче. Да, есть сложности, связанные с травмами, но что поделать? Думаю, у команды всё получится. Они попадут в плей-офф и пошумят, как, впрочем, и было до этого.

Мне сложно выделить кого-то персонально, поскольку побеждает и терпит поражение команда. Причём не только игроки, но и тренерский штаб. Результат зависит от каждого в клубе. Это касается в том числе и командного персонала. Поэтому все красавцы, тяжело кого-то отметить.

Хоккей – это командная игра. Все зависят друг от друга. Если кто-то, мягко говоря, обделался, то ребята помогают, выручают. Поэтому здесь надо выделять всех, а не конкретного кого-то», – приводит слова Хохрякова «Сила спорта».

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