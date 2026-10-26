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Главный тренер «Сибири» Люзенков высказался о поражении от «Трактора»

Главный тренер «Сибири» Люзенков высказался о поражении от «Трактора»
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Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал поражение от «Трактора» (1:2) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 октября 2026, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 1
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Люзенков (Першаков, Тютнев) – 07:39 (5x5)     1:1 Рольгизер (Светлаков) – 22:31 (4x5)     2:1 Григоренко – 53:42 (5x5)    

— Знаете, хоть и счёт маленький, футбольный – интересная игра получилась. Но в концовочке уже понятно было, что идёт либо до ошибки, либо до овертайма. К сожалению, мы допустили эту ошибочку и получили. У Григоренко классный бросок, он ещё раз показал и забил нам гол.

— Как вам игра Егора Коршкова?
— Конечно, всё равно и с ним разговариваем, и он сам понимает, мы ждём немножко другой от него игры. Всё-таки больше реализации, голевых моментов, которых нам не хватает. Я уже частенько это говорю, это на языке, но в каждой игре нам не хватает одного гола. Таких моментов ждём.

— Вы отказались от услуг Кузнецова и Бека – кто сейчас ферзь в вашей команде?
— Было сказано, как на шахматной доске, что центральный первого звена – это основная фигура. Мои слова были сказаны, как их услышали, так услышали. Но сейчас пока у нас, что первое звено, что практически четвёртое – одинаковые. Сегодня четвёртое звено забило, молодые парни классный гол организовали. Тяжело найти [усиление], сейчас рынок очень, очень такой ограниченный. Есть средства, но, к сожалению, пока никого не нашли. Именно на ведущую роль, — приводит слова Люзенкова пресс-служба «Сибири».

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