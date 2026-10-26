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Кравец — о поражении от «Автомобилиста»: нельзя такой команде давать фору 3:0

Кравец — о поражении от «Автомобилиста»: нельзя такой команде давать фору 3:0
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Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец высказался о поражении от «Автомобилиста» (1:4) в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 октября 2026, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 1
Барыс
Астана
1:0 Тарасов (Каштанов, Денежкин) – 12:48 (5x5)     2:0 Спронг (Клэг, Юдин) – 14:17 (5x5)     3:0 Горбунов (Кадейкин, Гросс) – 21:03 (5x4)     3:1 Масси (Пилон, Приски) – 39:05 (5x5)     4:1 Гросс (Голышев, Карпухин) – 46:30 (5x5)    

— Первый период очень плохо сыграли, неуверенно, не выполнили ту установку, которую давали на собрании. Пара ошибок привели к голам. После пропущенного гола в меньшинстве и драки Томпсона с Бусыгиным стали играть лучше, драка воодушевила ребят, они стали играть агрессивнее и увереннее. Вратарь соперника помог, вытащил, много нереали