Кравец — о поражении от «Автомобилиста»: нельзя такой команде давать фору 3:0

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец высказался о поражении от «Автомобилиста» (1:4) в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ.

— Первый период очень плохо сыграли, неуверенно, не выполнили ту установку, которую давали на собрании. Пара ошибок привели к голам. После пропущенного гола в меньшинстве и драки Томпсона с Бусыгиным стали играть лучше, драка воодушевила ребят, они стали играть агрессивнее и увереннее. Вратарь соперника помог, вытащил, много нереали