Главный тренер «Автомобилиста» Кудашов оценил победу над «Барысом»

Главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов прокомментировал домашнюю победу над «Барысом» (4:1).

— Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку в очередной раз. Мы довольны результатом и игрой, но были моменты неправильных решений, которые осложняли нам игру.

— Забили в большинстве, намного лучше оно выглядело. Что изменили за это время?

— Ни на день не прекращали работу, Александр Львович Гольц щепетильно, тщательно к своему делу относится и старается исправить ситуацию. Изменили сочетания, изменили требования, в тактическом рисунке, это принесёт свои плоды. Думаю, мы на правильном пути.

— Ружичка всё