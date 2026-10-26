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Главный тренер «Автомобилиста» Кудашов оценил победу над «Барысом»

Главный тренер «Автомобилиста» Кудашов оценил победу над «Барысом»
Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов прокомментировал домашнюю победу над «Барысом» (4:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 октября 2026, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 1
Барыс
Астана
1:0 Тарасов (Каштанов, Денежкин) – 12:48 (5x5)     2:0 Спронг (Клэг, Юдин) – 14:17 (5x5)     3:0 Горбунов (Кадейкин, Гросс) – 21:03 (5x4)     3:1 Масси (Пилон, Приски) – 39:05 (5x5)     4:1 Гросс (Голышев, Карпухин) – 46:30 (5x5)    

— Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку в очередной раз. Мы довольны результатом и игрой, но были моменты неправильных решений, которые осложняли нам игру.

— Забили в большинстве, намного лучше оно выглядело. Что изменили за это время?
— Ни на день не прекращали работу, Александр Львович Гольц щепетильно, тщательно к своему делу относится и старается исправить ситуацию. Изменили сочетания, изменили требования, в тактическом рисунке, это принесёт свои плоды. Думаю, мы на правильном пути.

— Ружичка всё