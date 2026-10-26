Главный тренер «Сочи» Миронов возглавит молодёжную сборную России на Кубке Будущего

Главный тренер «Сочи» Андрей Миронов отправляется в молодёжную сборную России, сообщает пресс-служба клуба. Специалист будет руководить национальной командой на международном турнире «Кубок Будущего».

Миронов будет в расположении молодёжной сборной России с 26 октября по 9 ноября. Исполняющим обязанности главного тренера «Сочи» назначен Евгений Шалдыбин.

«Желаем Андрею Викторовичу удачи со сборной и ждём его возвращения!» — говорится в сообщении клуба.

Кубок Будущего пройдёт с 5 по 8 ноября в Санкт-Петербурге. В турнире примут участие четыре команды: молодёжная сборная России, юниорская сборная России U18, а также молодёжные сборные Беларуси и Казахстана. В течение четырёх дней команды проведут матчи в классическом формате и отдельный турнир по хоккею «3х3.