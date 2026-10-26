15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гордон прокомментировал победу «Трактора» над «Сибирью»

Гордон прокомментировал победу «Трактора» над «Сибирью»
Комментарии

Главный тренер «Трактора» Скотт Гордон высказался о победе над «Сибирью» (2:1) в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 октября 2026, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 1
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Люзенков (Першаков, Тютнев) – 07:39 (5x5)     1:1 Рольгизер (Светлаков) – 22:31 (4x5)     2:1 Григоренко – 53:42 (5x5)    

— В этом матче была тяжёлая упорная борьба. Мы провели много времени в зоне атаки, создавали массу моментов. Соперник заблокировал множество бросков, вратарь «Сибири» совершал невероятные спасения. Отдам нашим ребятам должное, мы провели целостный матч, сильный третий период. Всё, о чём мы просим игроков, мы сегодня увидели — и в награду получили победу и заброшенные шайбы.

— Недавно вы сказали, что игра в преды