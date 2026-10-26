Гордон прокомментировал победу «Трактора» над «Сибирью»

Главный тренер «Трактора» Скотт Гордон высказался о победе над «Сибирью» (2:1) в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ.

— В этом матче была тяжёлая упорная борьба. Мы провели много времени в зоне атаки, создавали массу моментов. Соперник заблокировал множество бросков, вратарь «Сибири» совершал невероятные спасения. Отдам нашим ребятам должное, мы провели целостный матч, сильный третий период. Всё, о чём мы просим игроков, мы сегодня увидели — и в награду получили победу и заброшенные шайбы.

— Недавно вы сказали, что игра в преды