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Вайсфельд: есть большие сомнения, что Буше сможет вывести «Авангард» из кризиса

Вайсфельд: есть большие сомнения, что Буше сможет вывести «Авангард» из кризиса
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Известный хоккейный эксперт и функционер Леонид Вайсфельд сомневается, что канадский главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше сможет вернуть «ястребов» на победные рельсы.

«Травмы, безусловно, влияют, но, во-первых, уже практически все игроки вернулись. Во-вторых, даже с учётом травмированных уровень состава «Авангарда» таков, что они должны были идти как минимум в середине таблицы. Мне кажется, это уже какой-то системный кризис. Вначале мне казалось, что Ги Буше сможет выйти из него, но сейчас у меня большие сомнения, откровенно говоря», — приводит слова Вайсфельда «Советский спорт».

Омский клуб занимает девятое место в таблице Востока, имея в активе 18 очков.

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