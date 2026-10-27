«Он мог ещё играть, но организм не обманешь». Юров — о последнем сезоне Овечкина в НХЛ

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Данила Юров высказался о завершении карьеры в НХЛ капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. 41-летний россиянин проводит последний сезон в лиге.

— Александр Овечкин забивал вашей команде примерно год назад. Сейчас он объявил, что проводит последний сезон в НХЛ. Каким он запомнился вам в последних матчах?

— Это один из лучших игроков в истории НХЛ, и его будет не хватать. В любом городе он собирал полный стадион, билеты на его игры всегда покупали заранее, особенно после того, как он побил рекорд. Это весомая потеря для лиги, особенно для «Вашингтона». Но никто от этого не убежит, это жизнь, и всем рано или поздно придётся заканчивать. Главное — вовремя уйти, что он, в принципе, и доказывает. Он мог ещё играть, но организм не обманешь.

— Что говорят в кулуарах, почему у него сейчас антирекорд по количеству матчей без голов, нет ли удивления этому?

— В его возрасте все понимают, что в первую очередь надо приносить пользу команде. Он всем всё доказал и уже говорил, что хочет выиграть Кубок Стэнли. Он всё делает на команду и свои нужные шайбы ещё забросит, – приводит слова Юрова ТАСС.