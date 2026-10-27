Вратарь «Авангарда» назвал причины тяжёлого старта сезона в исполнении омской команды

Вратарь «Авангарда» Иван Просветов высказался о тяжёлом старте команды в этом сезоне. Омский клуб занимает девятое место в таблице Восточной конференции КХЛ.

«В начале сезона у нас было очень много травм. К сожалению, в хоккее такое бывает: иногда неудачи засасывают команду, и команда идёт вниз по лестнице. Я считаю, что в нашем случае это на 100% было связано с травмами. У нас отсутствовала практически половина команды, в том числе все игроки первого большинства. В таких условиях было очень тяжело добиваться результата. Но сейчас мы постепенно набираем ход, ребята вновь обретают уверенность в своих силах. Поэтому я думаю, что совсем скоро мы выйдем на свой уровень.

Знаете, если честно, у нас и так очень дружная команда. К тому же у нас опытный коллектив, поэтому мы не так сильно переживаем из-за неудач в раздевалке. Мы продолжаем работать и всегда верили, что всё будет хорошо. Могу заверить болельщиков, что это лишь вопрос времени. Новым ребятам нужно освоиться в системе, почувствовать себя увереннее. У нас классные тренеры, нападающие и защитники. Ну и мы с Никитой, наверное, тоже неплохие вратари (улыбается). У нас есть всё необходимое для того, чтобы добиваться результата. Осталось лишь довести начатое до конца и найти ту самую нить, которая позволит нам выйти на нужный уровень, – цитирует Просветова «Советский спорт».