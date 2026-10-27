Андрей Разин: думал, что отдохну до конца сезона, однако случился вариант со СКА

Главный тренер СКА Андрей Разин высказался о первых днях работы в петербургском клубе. Разин возглавил СКА 18 октября. До этого он был главным тренером магнитогорского «Металлурга».

«Последний месяц работы в «Металлурге» для меня был очень сложным. Хотел бы восстановить нервные клетки до конца сезона, но агент работал, ему поступали предложения. Я думал, что отдохну до конца сезона, однако случился вариант со СКА, который меня очень обрадовал. С удовольствием принял предложение.

Для меня бытовая дисциплина не важна. Я не папа, мама, не жена. Если у хоккеиста появились семейные проблемы, я всегда хоккеиста отпускаю их решить. Я не лезу в рацион питания, в сон. Могу подсказать. Но 25-30‑летнего мужика учить жизни – это не моё. Игровая дисциплина – тут я очень жёсткий. Всё, что обо мне пишут, ерунда. Я тренер добрый. Не переходите точку кипения. Для меня важен спортивный принцип. Тот, кто сильнее, тот и будет играть.

В СКА мы пропагандируем игру с шайбой, всё на скорости, атаки, цепкую игру в обороне – всё, что мы пропагандировали в «Металлурге». Сейчас хочется всем дать шанс и не судить по одной игре или по одной ошибке. Хочется по‑человечески отнестись к каждому хоккеисту. Я говорил с ребятами постарше, но пока могу не всех игроков различить, иных – только по форме. У меня на лица ужасная память. Мне нужно время.

В сентябре у меня были очень большие проблемы со сном, но, приехав в Санкт‑Петербург, вскоре уже вставал по будильнику, всё нормализовалось. Как у почтальона Печкина: я злым был, потому что у меня велосипеда не было. А теперь я буду добрым. Думаю, что понятно, к чему я клоню», – цитирует Разина