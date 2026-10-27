Результаты матчей КХЛ на 27 октября 2026 года

Сегодня, 27 октября, продолжился регулярный чемпионат Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Всего состоялись четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 27 октября 2026 года:

«Салават Юлаев» — ХК «Сочи» — 1:2;

«Лада» — «Адмирал» — 1:3;

«Нефтехимик» — «Металлург» Мг — 2:3 ОТ;

СКА — «Торпедо» — 3:4.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет «Локомотив» с 28 очками после 19 игр. Первое место на Востоке занимает «Металлург», набравший 34 очка в 21 встрече.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.