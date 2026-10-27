Результаты матчей ВХЛ на 27 октября 2026 года

Сегодня, 27 октября, прошли три матча OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты встреч ВХЛ на 27 октября 2026 года:

«Горняк-УГМК» — «Сокол» — 0:3;

«Челмет» — «Металлург» Нк — 1:3;

«Магнитка» — «Динамо-Алтай» — 2:3.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляют «Омские Крылья», набравшие 28 очков в 17 матчах. Второе место занимает «Нефтяник» с 28 очками после 18 встреч. Тройку замыкает АКМ (27 очков в 20 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному – в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 встреч. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2027 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.