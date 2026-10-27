Результаты матчей МХЛ на 27 октября 2026 года

Сегодня, 27 октября, состоялись очередные матчи регулярного чемпионата OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. Всего прошло три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 27 октября 2027 года:

«Белые Медведи» — «Кузнецкие Медведи» — 3:0;

МХК «Спартак» — «Красная Армия» — 5:1;

«АКМ-Юниор» — «Снежные Барсы» — 1:5;

Академия СКА — «Алмаз» — 2:4.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 24 очками после 14 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 22 очка после 15 встреч.

Регулярный чемпионат Молодёжной хоккейной лиги продлится до 22 марта 2027 года. В сезоне-2026/2027 команды сыграют равное количество встреч в регулярке: каждая проведёт по 54 игры: 27 на своём льду и 27 – на площадке соперника. 25 марта на Западе и 26 марта на Востоке стартуют матчи плей-ин. Плей-офф пройдёт со 2 апреля по 24 мая 2027 года.