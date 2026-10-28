Расписание матчей КХЛ на 28 октября 2026 года

Сегодня, 28 октября, продолжится регулярный чемпионат Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Всего должны состояться четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 28 октября 2026 года (время московское):

19:00. «Ак Барс» — «Авангард»;

19:10. «Динамо» Мн — «Барыс»;

19:30. «Динамо» М — «Амур»;

19:30. ЦСКА — «Трактор».

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет «Локомотив» с 28 очками после 19 игр. Первое место на Востоке занимает «Металлург», набравший 34 очка в 21 матче.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.