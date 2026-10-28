Расписание матчей ВХЛ на 28 октября 2026 года

Сегодня, 28 октября, пройдут четыре матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 28 октября 2026 года (время московское):

17:00. «Торос» — «Югра»;

17:00. «Молот» — «Рубин»;

19:00. СКА-ВМФ — «Калуга»;

19:00. «Буран» — «Олимпия».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляют «Омские Крылья», набравшие 28 очков в 17 матчах. Второе место занимает «Нефтяник» с 28 очками после 18 встреч. Тройку замыкает АКМ (27 очков в 20 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.