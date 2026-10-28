Александр Никишин впервые прокомментировал возвращение в состав «Каролины»

Защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин высказался о возвращении в расположение команды после подписания нового контракта.

— Я рад вернуться к ребятам.

— Как тяжело далась вам последняя пара месяцев?

— Тяжело без команды, и в целом, когда находишься здесь, в Америке, не зная, что произойдёт дальше.

— Чем вы занимались всё это время?

— С ребёнком игрался. Но не все два месяца (улыбается).

— Как думаете, как скоро вы снова будете играть?

— Я думал, что буду играть сегодня (улыбается). Но, похоже, тренироваться ещё долго, — сказал Никишин в видео, опубликованном журналистом Райаном Хенкелем в социальной сети X.

25-летний Александр Никишин перебрался в НХЛ в 2025 году. В первом сезоне с «Каролиной» он стал обладателем Кубка Стэнли. Согласно условиям нового однолетнего соглашения, в сезоне-2026/2027 Никишин заработает $ 3 млн.