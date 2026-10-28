Инсайдер предположил, каким может быть новый контракт Никиты Кучерова с «Тампой»

Инсайдер Дэвид Паньотта высказался о ситуации с контрактом российского нападающего «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, который истекает по окончании нынешнего сезона НХЛ.

«Думаю, многие люди просто ожидают, что он останется, условно: «Знаете, Брисбуа и Купер разберутся с этим, они добьются подписания контракта с ним, сохранят его». Я не думаю, что всё настолько просто, потому что так бы всё уже было сделано. Они действительно вели переговоры — обе стороны признавали это перед началом сезона.

На мой взгляд, ни одна из сторон не хочет, чтобы это превратилось в большой отвлекающий фактор, и поэтому они отлично справляются с тем, чтобы успокоить стуацию и не привлекать лишнего внимания к этой теме — они просто ничего не комментируют. Знаете, ведь стоит только Брисбуа сказать хоть слово, или если Никита что-то скажет… Его агент говорить точно не станет, так что об этом можно забыть. Но как только кто-то что-то скажет, все сразу начнут вчитываться в эти слова.

Но я думаю, все ожидают, что в плане денег сумма будет очень внушительной. Если он продолжит проводить такие сезоны, какие выдавал последние несколько лет, сохранит этот темп — темп в 100 с лишним очков за сезон — да, он, вероятно, будет рассчитывать на… Я имею в виду, в зависимости от срока контракта, на $ 17, 18 миллионов? $ 19 млн? Может, сумма подползёт и к этим цифрам.