«Прекрасно со всем справляется». Тренер «Вашингтона» — о роли Овечкина в текущем сезоне

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о роли нападающего и капитана команды Александра Овечкина в текущем сезоне.

«Он делает для нашей команды очень много как на льду, где выходит и в равных составах, и в большинстве, играя с Ильёй Протасом, молодым хоккеистом, новичком в НХЛ, помогая ему интегрироваться в лигу, так и за пределами площадки — в раздевалке он наш капитан, наш лидер. Он прекрасно со всем справляется.

Я понимаю, что СМИ и болельщики просто смотрят на игру на льду, но сложная вещь, которую я пытаюсь объяснить, это то, чего вы не видите за два с половиной часа, что мы проводим на тренировках. Он справляется с этим на исключительном уровне как наш капитан и лидер, и он продолжит это делать и продолжит помогать нам на протяжении всего этого года», — приводит слова Карбери журналист Сэм Лен в социальной сети X.