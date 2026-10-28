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19-летний форвард «Питтсбурга» высказался об игре в звене с Малкиным и Чинаховым

19-летний форвард «Питтсбурга» высказался об игре в звене с Малкиным и Чинаховым
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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Бенжамин Киндел высказался об игре в одном звене с российскими форвардами «пингвинов» Евгением Малкиным и Егором Чинаховым.

«Очевидно, если мне представится возможность сыграть с Джино и Чинни, это будет потрясающе. Они оба отлично действуют в атаке, надеюсь, мы сможем показать, на что способны», — приводит слова Киндела журналистка Келси Сурмач в социальной сети X.

Киндел наигрывается во второй тройке нападения с Малкиным и Чинаховым в качестве центрального форварда после своего возвращения из больницы.

19-летний Киндел сыграл в девяти матчах текущего сезона НХЛ, отметившись в них 4 (2+2) набранными очками.

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