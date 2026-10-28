Трое россиян в топ-20 игроков НХЛ, доступных для обмена, по версии The Athletic

Издание The Athletic представило рейтинг из 20 наиболее заметных имён хоккеистов НХЛ, вокруг которых ходят слухи о возможном обмене. В список попали трое россиян — нападающие Дмитрий Воронков («Коламбус Блю Джекетс»), Данила Юров («Миннесота Уайлд») и Иван Мирошниченко («Вашингтон Кэпиталз»).

Топ-20 игроков НХЛ для обмена по версии The Athletic выглядит следующим образом: