Трое россиян в топ-20 игроков НХЛ, доступных для обмена, по версии The Athletic
Издание The Athletic представило рейтинг из 20 наиболее заметных имён хоккеистов НХЛ, вокруг которых ходят слухи о возможном обмене. В список попали трое россиян — нападающие Дмитрий Воронков («Коламбус Блю Джекетс»), Данила Юров («Миннесота Уайлд») и Иван Мирошниченко («Вашингтон Кэпиталз»).
Топ-20 игроков НХЛ для обмена по версии The Athletic выглядит следующим образом:
- Дилан Ларкин, «Детройт Ред Уингз».
- Симон Эдвинссон, «Детройт Ред Уингз».
- Дмитрий Воронков, «Коламбус Блю Джекетс».
- Райан О'Райлли