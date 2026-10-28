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Трое россиян в топ-20 игроков НХЛ, доступных для обмена, по версии The Athletic

Трое россиян в топ-20 игроков НХЛ, доступных для обмена, по версии The Athletic
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Издание The Athletic представило рейтинг из 20 наиболее заметных имён хоккеистов НХЛ, вокруг которых ходят слухи о возможном обмене. В список попали трое россиян — нападающие Дмитрий Воронков («Коламбус Блю Джекетс»), Данила Юров («Миннесота Уайлд») и Иван Мирошниченко («Вашингтон Кэпиталз»).

Топ-20 игроков НХЛ для обмена по версии The Athletic выглядит следующим образом:

  1. Дилан Ларкин, «Детройт Ред Уингз».
  2. Симон Эдвинссон, «Детройт Ред Уингз».
  3. Дмитрий Воронков, «Коламбус Блю Джекетс».
  4. Райан О'Райлли