«Один из лучших прямо сейчас». Российский защитник «Эдмонтона» — об Эване Бушаре

Российский защитник «Эдмонтон Ойлерз» Шакир Мухамадуллин высказался о том, каково играть вместе с другим игроком обороны «нефтяников» — Эваном Бушаром. Россиянин назвал канадца одним из лучших в своём амплуа.

«Он один из лучших защитников прямо сейчас, так что это действительно хороший опыт для меня играть рядом с ним. Стараюсь не задумываться об этом слишком много, просто играть», — приводит слова Мухамадуллина пресс-служба «Эдмонтона» в социальной сети X.

27-летний Бушар в нынешнем сезоне НХЛ успел провести 12 матчей, в которых отметился 21 (7+14) набранным очком. На счету 24-летнего Мухамадуллина один гол в семи играх.